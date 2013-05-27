صورة – مورينيو يظهر في تشيلسي سرا

ظهر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد صباح الإثنين في مقر نادي تشيلسي بلندن.

وأصبحت عودة مورينيو إلى ناديه السابق تشيلسي قاب قوسين أو أدنى عقب إعلان ريال مدريد فسخ تعاقده مع الاستثنائي بنهاية الموسم الجاري.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" صورة التقطت لمورينيو بصحبة رجلين آخرين داخل مقر تشيلسي صباح الإثنين.

وبحسب الصحيفة، فأن مورينيو ينوي أيضا حضور المباراة الفاصلة بين واتفورد وكريستال بالاس المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ويمبلي.

وتعادل ريال مدريد يوم الأحد مع ريال سوسيداد 3-3 في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني، ويختتم الملكي الليجا يوم السبت بمواجهة أوساسونا.

وكانت تقرير ذكرت أن مورينيو توصل لاتفاق نهائي لتولي تدريب تشيلسي الموسم المقبل مقابل راتب سنوي صافي قدره عشرة ملايين يورو، ليصبح أعلى مدربي الدوري الإنجليزي أجرا.