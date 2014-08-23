ضبط هارب من السجون العموميه بالخانكه ينتحل شخصية رئيس قسم الهيئة العامه المصريه للبترول

تمكن ضباط مباحث مركز الخانكه من ضبط السعيد زاهر نوح السيد 42 سنه عاطل ومقيم ب 16 شارع حمدى أمين من شارع المدرسة – الجبل الاصفر الهارب من السجون العموميه ” سجن ابو زعبل ” فى أحداث يناير 2011 والسابق اتهامه فى عدة قضايا وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية مزورة بإسم ابراهيم زاهر نوح السيد النجار رئيس قسم الهيئة العامة المصرية للبترول.

وتم ضبط المتهم حال استقلاله السياره رقم 214 ب و ى ماركة متسوبيشى لانسر فضى اللون ملك دعاء محمد السيد حافظ وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 120 جرام وميزان حساس ومبلغ مالى 160 جنيه وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والبطاقة المزورة لتسهيل تحركاته والهروب من الملاحقات الأمنية .

يذكر انه متهم في ، القضية رقم 18764 جنايات مركز الخانكة لسنة 2010مخدرات على ذمة القضية رقم 22270 جنايات قسم المرج لسنة 2009 – مخدرات كلى رقم 3607 لسنة 2009 السجن المشدد 5 سنوات و 3 شهور أكراه .

> جارى تطوير مناقشة المسجون لفحص نشاطه الاجرامى خلال فترة هروبه ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 7903 ادارى مركز الخانكة لسنة 2014 وجارى العرض على النيابه للتحقيق .