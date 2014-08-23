أوباما وميركل يعتبران القافلة الروسية إلى أوكرانيا تصعيدا خطيرا

اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، الجمعة، خلال اتصال هاتفي أن روسيا دخلت في «تصعيد خطير» في أوكرانيا من خلال الحشود العسكرية الكبيرة على الحدود وإرسالها قافلة إنسانية.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن أوباما وميركل أعربا عن «قلقهما» حيال العدد الكبير من الجنود الروس المنتشرين قرب الحدود مع اوكرانيا وحيال وجود الطاقم العسكري الروسي في اوكرانيا وحيال إطلاق المدفعية الروسية النار على الأراضي الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أنه إمام هذا الكم من العناصر التي «تشكل تصعيدا خطيرا»، شدد «أوباما» و«ميركل» على «أهمية وقف إطلاق نار ثنائي يعقبه إغلاق الحدود ومراقبة فعالة للحدود» الروسية الأوكرانية.

واعتبرا أنه من «الضروري أن تغادر القافلة الأراضي الأوكرانية» معتبرين أن إرسال هذه القافلة من 300 شاحنة بدون إذن كييف يشكل «استفزازا إضافيا وانتهاكا لسيادة أوكرانيا».

وأكدا البيان على أنه يتوجب على روسيا أن «توافق على الشروط التي تم وضعها مع أوكرانيا والصليب الأحمر الدولي لناحية المساعدات الإنسانية لأوكرانيا».