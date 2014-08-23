إمام كندي يضرب عن الطعام للتنديد بقتل صحفي بالعراق وخطر تجنيد الشباب

أعلن الإمام المسلم البارز في كندا، سيد سوهاردي، بدئه الإضراب عن الطعام لمدة يومين، ليلفت انتباه الحكومة الكندية إلى تفاقم مشكلة تجنيد الشباب الكندي، من قبل الجماعات الإرهابية الإسلامية للسفر للخارج والقتال فى صفوف المتشددين الإسلاميين، مشيرا إلى أنه في كل مكان الآن يتم تجنيد الشباب المسلم من قبل هؤلاء المتعصبين في كندا، والولايات المتحدة، وأوروبا، واحتجاجا على عملية قتل الصحفي الأمريكي، جيمس فولي، على يد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» قبل أيام.

وسيد سوهاردي، هو عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى بكندا، ومؤسس المنظمة الإسلامية لمناهضة الإرهاب، قد دخل في إضراب عن الطعام لمدة يومين، للتنديد بعملية قتل الصحفي الأمريكي، الذي قتل يوم الأربعاء الماضي.

وذكر الإمام الكندي أن تنظيم «داعش» يرتكب جرائما ضد الإنسانية، تتسم بالوحشية، بحسب قوله مضيفا «لكن مع الأسف من يقومون بهذه الأعمال الوحشية نجحوا في جذب 100 كندي للحرب في صفوفهم».