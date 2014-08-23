البرنامج العسكري المهني يفتح أبوابه لحملة الثانوية وما يعادلها

الرياض - صالح الحميدي

أكدت الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استمرار القبول والتسجيل للراغبين من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الالتحاق ببرنامج التدريب العسكري المهني بدفعته الثلاثين حتى يوم الخميس الموافق للتاسع من ذي القعدة وأبانت أن المتقدم يجب أن يكون سعوديا وحاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها وعمره بين 18 - 26 عامًا ولا يكون قد مضى على حصوله على الشهادة أكثر من خمس سنوات ويجتاز الكشف الطبي وذكرت أن مدة البرنامج عاما واحدا، مقسم على ثلاثة فصول تدريبية يستغرق الواحد منها 13 أسبوعًا وسيشتمل البرنامج على 13 تخصصًا موزعة على أربعة أقسام هي قسم تقنية الحاسب الآلي شاملا تخصصات البرمجيات والدعم الفني والشبكات وقسم التقنية الميكانيكية شاملا تخصصات محركات ومركبات وميكانيكا عامة وتبريد وتكييف وقسم التقنية الكهربائية شاملا تخصصات آلات كهربائية وتمديدات كهربائية واتصالات وإلكترونيات وقسم التقنية الإدارية شاملا تخصصات أعمال مكتبية وإدارة مستودعات ومحاسبة ودعت الإدارة الشباب إلى الالتحاق بالبرنامج لما له من مميزات عدة حيث سيحصل الملتحق به على شهادة إتمام دورة فنية في مجال التخصص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مصنفة من وزارة الخدمة المدنية مع إمكانية استكماله للتدريب في الكليات التقنية من أجل الحصول على دبلوم الكلية التقنية وسيحصل خلال فترة التدريب على الإسكان الداخلي مع الإعاشة وتأمين الملابس العسكرية والرياضية ومكافأة شهرية بمتوسط قدره سبعمائة ريال.

يُذكر أن البرنامج ينفذ بمشاركة كل من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.