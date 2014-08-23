فيصل بن خالد يوفي بوعده في جعل موسم عسير مميزاً.. ويختتم البرامج السياحية بجائزة المفتاحة

أيام قلائل وتعود قوافل زوار منطقة عسير إلى مواطنها بعد أن تعايشت مع أطول وأضخم برنامج سياحي جمع بين التثقيف والترفيه والتسوق وسط أجواء باردة طيلة الأشهر الماضية. حيث نجحت فعاليات منطقة عسير في استقطاب أكثر من ثلاثة مليون زائر كان لمطار أبها الدولي النصيب الأكبر في استقبالهم فيما فضل آخرون التنقل عبر الطريق السياحي الرابط بين مدينة (أبها – الطائف) مروراً بمحافظات شمال المنطقة التي أعدت عدد من الفعاليات السياحية ضمن " مهرجان أبها يجمعنا". وقد أوفى أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز رئيس مجلس التنمية السياحيه بوعده في أن يكون موسم عسير لهذا العام مميزاً ويعكس المتعة الحقيقية لمفهوم السياحية. حيث أشرف ووقف على العديد من الفعاليات التي خرجت في ثوب جديد كان لها الأثر في تحقيق نجاح الموسم. ولم يقف سموه عند هذا الحد بل سيرعى حفل جائزة المفتاحة الأسبوع القادم وتحديدا مساء اليوم الثاني من شهر ذي القعدة. ليتوج بذلك كل من ساهم في تميز الأداء والعمل السياحي والثقافي على مستوى الوطن كافة. حيث تعتبر جائزة المفتاحة جائزة وطنية تقديرية، بدأت سنة 1420ه، وتهتم بتكريم رواد العمل الوطني في مختلف المجالات، كما تهتم بتكريم رواد الأدب والثقافة، إذ كرمت عددا الشخصيات الكبيرة من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي الوزراء ممن كانت لهم بصمات واضحة على أعمالهم، كما كرمت عددا كبيرا من: الشعراء، والفنانين التشكيليين، والإعلاميين وكتاب القصة، والرواية، والمقال، ويتم اختيار المكرمين من قبل سمو أمير منطقة عسير شخصيا نظير الجهود والأعمال الوطنية، مراعيا فيها اعتبارات تلك الجهود والأعمال وفائدتها للوطن والمجتمع. وقد قدم مهرجان أبها يجمعنا خلال موسم عسير لهذا العام أكثر من 35 برنامجاً و 631 فعالية انطلقت منذ اليوم الثامن من شهر شعبان الماضي بمحاضرة الشيخ صالح المغامسي لتستمر حتى غرة ذي القعدة المقبل. وقد طالب سموه بإستحداث فعاليات جديدة كان أبرزها: "المهرجان السعودي الإماراتي" الذي شكل ملتقى للفنون والمتاحف والاستثمار استقطب من خلاله العديد من الزوار بقرية المفتاحة وسط مدينة أبها. وكذلك بطولة البرقلايد الدولية، ومهرجان أبها الأول للعسل؛ الذي جمع منتجي العسل في عسير، وكذلك برامج منوعة للمهتمين، بينما وجه بتطوير الكرنفالات والمهرجانات الشبابية بطريقة حديثة، إلى جانب تفعيل القرية التراثية بالسودة التي تحاكي ما كانت عليه القرى القديمة وأنماط العيش والعمل المسرحي داخل القرية والأسرة والخيمة والحرف. فيما وجه بوضع برنامج مكثف ومميز للطفل والأسرة في موقعي المفتاحة ومتنزه الملك عبدالعزيز، كما أعاد سموه روح التجديد للنشاط الفني والعديد من المعارض بمركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة. التي استطاعت هذا العام أن تقدم برامج جديدة ولافته، في المقابل احتضنت المحافظات مئات البرامج والفعاليات، بواقع: برنامج ضم 180 فعالية بمحافظة تنومة، وعشرة برامج شملت 100 فعالية بمحافظة خميس مشيط، وبرنامجين في محافظة أحد رفيدة ضم 70 فعالية، وعشرة برامج احتوت على 44 فعالية في النماص، وبرنامج ضم 14 فعالية بمحافظة سراة عبيدة، وبرنامج ضم عشرة فعاليات بمحافظة طريب. إضافة إلى برامج قدمها مركزي بللسمر وبللحمر شمال أبها.

أكثر من 35 برنامجاً سياحياً و 600 فعالية طيلة 3 أشهر قدمتها عسير في كافة محافظاتها

وقد حققت جهود فرع هيئة السياحة لهذا الموسم في وضع خطة تنظيف سوق الإيواء جعل أكثر من 1000 منشأة إيوائية مهيأة بالكامل لاستقبال الزوار والمصطافين، وكذلك جهود الأمانة وفرع وزارة الزراعة في تجهيز وصيانة المتنزهات ووضع حمايات عليها. عكست بذلك متعة السياحة وسط خدمات متكاملة. ولم تغب فعاليات مهرجان أبها لهذا العام عن مشاركة الفعاليات الشبابية التي استقطبت الآلاف وسط تفاعل عدد كبير من المصطافين وزوار المنطقه بما قدمته في مواقع عدة منها أحد رفيدة ومتنزه الحبلة وساحة المحالة وموقع كرنفال أبها بالمشهد حيث تمت المشاركة بأضخم طاقم متنوع من هواة السيارات المعدلة والدبابات النارية والبانشيات وفرق الإسكيت التي شكلت مجتمعة واحدة من أبرز وأضخم الفعاليات الشبابية التي تحتضنها منطقة عسير خلال صيف هذا العام 35.

الجدير بالذكر: أن جميع الفعاليات أدرجت على قائمة مهرجان أبها يجمعنا خلال موسم هذا العام بشكل متواز ليلبي رغبات كافة شرائح المجتمع، وتدفق الزوار طيلة الأشهر الماضية، حيث ركز على الجودة أكثر من العدد.

وعلى الصدد ذاته قال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة المهندس محمد العمرة لقد حققت عسير نجاحاً كبيرا في تقديم العديد من الفعاليات المغايرة التي كان لها الأثر الكبير في استقطاب زوار المنطقة إضافة إلى ما تحظى به من أجواء ربيعية طيلة الموسم مؤكدا تضافر الجهود في ظل إشراف ومتابعة أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد وتوجيهاته بتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها خدمة الزائر وكذلك وقوف ودعم رئيس هيئة السياحة الأمير سلطان بن سلمان الذي ساهم كثيراً في تحقيق هذا النجاح ودعم العديد من الفعاليات والمهرجان لتستمر الاعوام القادمة. مقدماً العمره شكره وتقديره لكل من سمو أمير عسير وسمو رئيس هيئة السياحة على مابذلوه طيلة الموسم من المتابعة والتوجيه.