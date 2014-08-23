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الأمر بالمعروف تضبط وافدتين تمارسان الرذيلة في سكنهما بالرياض

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الرياض – تركي العوفي

    تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض من القبض على وافدتين من جنسية أفريقية ومتخلفتين نظاماً اجتمعتا على ممارسة الفساد مقابل مبالغ مالية وقد أعد لهما شخص من جنسيتهما منزلاً لذلك.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، الذي أشار بأن أيضاً هيئة مكة تمكنت أيضاً من ضبط وافد من جنسية عربية يعمل مديراً لإحدى الشقق الفندقية إثر محاولته ربط علاقة محرمة بإحدى النزيلات لديه وتخبيبها على زوجها وقد تبين أن له علاقة محرمة مع بعض النساء حيث يحتفظ في هاتفه بأرقام ورسائل ومقاطع تثبت استغلاله لعمله في تلك الشقق بصورة سيئة.

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