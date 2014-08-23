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مدير جامعة طيبة يهنئ الطلبة المقبولين

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مدير جامعة طيبة يهنئ الطلبة المقبولين مدير جامعة طيبة يهنئ الطلبة المقبولين
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الدكتور عدنان المزروع

المدينة المنورة - سالم الأحمدي

    هنأ معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان بن عبدالله المزروع طلاب وطالبات الجامعة المستجدين في المدينة المنورة وفروع الجامعة في محافظاتها، وقال الدكتور المزروع يسرني باسم منسوبي الجامعة من الهيئة الأكاديمية والإدارية أن أرحب بهم متنمياً لهم حياة علمية حافلة بالنجاح. وأوضح الدكتور المزروع أن الجامعة أكملت الاستعدادات لاستقبالهم مع أول يوم دراسي حيث استعدت كافة العمادات والكليات لتنفيذ البرنامج التعريفي الذي يقام لمدة أسبوع بدءاً من الأحد 5 ذي القعدة، ويستهدف البرنامج المقبولين ويلتحقون ببرنامج السنة التحضيرية، وكذلك المقبولين وليس لهم سنة تحضيرية، والمقبولين العام الماضي وأنهوا برنامج السنة التحضيرية وتم تسكينهم في كلياتهم. وأكد الدكتور المزروع أن عملية القبول تمت بفضل الله بكل سلاسة رغم الأعداد الكبيرة للمتقدمين والمتقدمات والذي بلغ 77,278 ألف متقدم من الطلاب والطالبات تم استدعاء أكثر من 33000 طالب وطالبة منهم عبر موقعها الالكتروني لتسليم مستنداتهم عبر البريد السعودي خلال فترة التسجيل التي امتدت لحوالي الشهر، وأضاف الدكتور المزروع أعلنت الجامعة عن معايير القبول بكل شفافية حيث حدد القبول للطلاب من خلال المعدل الثاني الموزون لنسبة الثانوية العامة واختبار القدرات والموزونة الثلاثية للطالبات ووفقاً للإحصائيات فقد بلغ عدد خريجي الثانوية العامة في المدينة المنورة نحو 12 ألف طالب وطالبة وهو العدد الذي أخذه مجلس الجامعة باعتباره لتحديد أعداد المقبولين لهذا العام. وحققت الجامعة احدى الرغبات الثلاث ل 91% من إجمالي المتقدمين وبلغت نسبة المقبولات في المسار العلمي من الطالبات 92% من المتقدمات من خريجات الثانوية العامة علمي حيث تم استدعاء جميع المتقدمين من الطلاب في المدينة المنورة ممن كان معدله الموزون 73% وأعلى وجميع الطالبات في المدينة المنورة الحاصلات على نسبة موزونة 79,5 % وأعلى، كما تم استدعاء وقبول جميع المتقدمين والمتقدمات لفروع الجامعة في محافظة العلا ومحافظة بدر ومحافظة خيبر ومحافظة مهد الذهب ومحافظة الحناكية وبنسبة 100 % كقبول نهائي لجميع المتقدمين ، وأشار الدكتور المزروع إلى أن نسبة المقبولين والمقبولات من خريجي الثانوية من منطقة المدينة المنورة بلغت 98% كما بلغ عدد الطالبات المقبولات من داخل منطقة المدينة المنورة في البرنامج التحضيري (المسار العلمي) 92% من المقبولات في البرنامج. علماً ان غالبية المقبولات من خارج منطقة المدينة المنورة من خريجات الثانويات في تبوك أملج الوجه تيماء.

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