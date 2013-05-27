مانشستر سيتي ينافس ريال مدريد على ضم إسكو

مدريد، (إفي): كشف فرانسيسكو ألاركون (إسكو)، نجم فريق مالاجا الصاعد، أنه تلقى عرضا من ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي ولكنه لايزل يفكر في الأمر نظرا لأن هدفه الأكبر هو اللعب.

وأضاف أن والده ووكيله اجتمعوا مع مسئولين من ريال مدريد وهناك اهتمام بضمه بالفعل من النادي الملكي، ولكنه يركز حاليا على اللعب جيدا مع منتخب بلاده لتحت 21 عاما.

كما أقر بأنه تلقى عرضا آخر من المان سيتي الإنجليزي ولكنه يفكر في الأمر ويقيم العرضين نظرا لأنه قرار هام ويجب اتخاذه بتروي لأنه يتعلق بمستقبله لذا لا ينبغي الاستعجال في أمور كهذه، على حد تعبيره.

وبات التشيلي مانويل بيلجريني المدير الفني لمالاجا على أبواب تولي قيادة مانشستر سيتي مما يدعم رغبته في ضم نجمه السابق إلى صفوف السيتزين.

وبالرغم من إشارته في تصريحات نشرتها صحيفة (اس) صباح اليوم على موقعها الإلكتروني، إلى أن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه يمثل شرفا له، إلا أن اللاعب لم يحسم أمره حول الانضمام إلى أي من الناديين.

وأضاف: "لا أرغب في ارتكاب خطأ فكل ما يهمني هو لعب كرة القدم.. لا أود الجلوس على مقاعد البدلاء وقضاء وقت سيئ لعدم اللعب"، مبينا أنه كان يود كثيرا البقاء مع التشيلي مانويل بيليجريني الذي سيرحل عن تدريب مالاجا بنهاية الموسم الحالي، لأنه يعتبره كوالد له في كرة القدم وقد منحه الكثير من الثقة.