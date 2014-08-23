القطار روبن يقود بايرن للفوز الأول

برلين، (إفي): استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على ضيفه فولفسبورج بهدفين لواحد في افتتاح الدوري الألماني لكرة القدم في المباراة التي اقيمت بملعب أليانز أرينا.

سيطر بايرن على مجريات شوط اللقاء الأول، ليسفر ذلك عن هدف أول سجله توماس مولر في الدقيقة37 بعد مجهود للجناح الطائر، الهولندي آريين روبن الذي مرر له كرة ماكرة من الجانب الأيمن ليكتفي بلمسها وتواصل طريقها نحو الشباك.

ومع انطلاق شوط اللقاء الثاني أضاف روبن الهدف الثاني في الدقيقة 47 بعد مجهود فردي رائع، حينما خطف الكرة من الدفاع وراوغ وسدد بيسراه كرة في الزاوية الضيقة وسط سيقان لاعبي فولفسبورج، ليفشل الحارس في التصدي لها.

لكن عاد الضيوف لمجريات اللقاء بهدف رائع من تسديدة يسارية خارج المنطقة للكرواتي المخضرم إيفيكا أوليتش في الدقيقة 52.

ومنح الهدف طاقة إضافة لفولفسبورج الذي راح يبحث عن الهدف الثاني في مرمى مانويل نوير، والذي كاد يتحقق قبل النهاية بنحو عشر دقائق من انفرادة للاعب البلجيكي الشاب جونيور مالاندا حيث سدد في مرمى البايرن لكن كرته اصطدمت بأقدام حارس البافاري قبل ان تعود إليه مجددا لكنه فشل بشكل غريب في إيداعها المرمى.

ورغم إضاعة الفرص من جانب الضيوف، لكن روبن كاد أن يسجل هدفا ثالثا من مجهود رائع قبل النهاية لكن كرته اصطدمت بالعارضة، وقبلها سجل سباستيان رود هدفا، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل غير موجود.

وبهذا يحصد بايرن ومدربه الإسباني بيب جوارديولا أول ثلاث نقاط في مشواره للحفاظ على لقب البوندزليجا.