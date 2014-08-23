أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

فيديو.. المفتي لـ«منكري عذاب القبر وسنة النبي»: لا تفهمون ما تقولون

  • مصر
  • 39
Google+ Print

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من ينكرون عذاب القبر أوالسنة النبوية، لا يعرفون ما يقولون، ولا يُدركون أبعاد الشبهات التييلقونها.

وقال «علام» في حوار مع برنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مع الدكتورمعتز بالله عبدالفتاح، مساء الجمعة: «التشكيك في الدين موجة قديمة وليست جديدة، سواء إنكار عذاب القبر أو صحيح البخاري».

وتابع: «البعض يتخذها مهنة، ولكني أقول لهم هل أنتم مُدركون لأبعادالشبهات وتفهمون ماذا تقول؟»، وكشف عن إعداد دار الإفتاء «ملف علمي للرد على كل الشبهات المنتشرة في كل الصحف والمواقع الإلكترونية».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»

فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي

فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة