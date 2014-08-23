فيديو.. المفتي لـ«منكري عذاب القبر وسنة النبي»: لا تفهمون ما تقولون

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن من ينكرون عذاب القبر أوالسنة النبوية، لا يعرفون ما يقولون، ولا يُدركون أبعاد الشبهات التييلقونها.

وقال «علام» في حوار مع برنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مع الدكتورمعتز بالله عبدالفتاح، مساء الجمعة: «التشكيك في الدين موجة قديمة وليست جديدة، سواء إنكار عذاب القبر أو صحيح البخاري».

وتابع: «البعض يتخذها مهنة، ولكني أقول لهم هل أنتم مُدركون لأبعادالشبهات وتفهمون ماذا تقول؟»، وكشف عن إعداد دار الإفتاء «ملف علمي للرد على كل الشبهات المنتشرة في كل الصحف والمواقع الإلكترونية».