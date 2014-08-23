مدير أمن الإسماعيلية يأمر بالتحقيق في مشاجرة بين المجندين وقياداتهم

قرر اللواء مصطفي سلامة مدير أمن الإسماعيلية إجراء تحقيقات حول قيام مشاجرات بين عدد من جنود الأمن المركزي بقطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية وأحد القيادات من الضباط مما أدي لقيام مشاجرة بين الجنود والضابط وإصابة أحد المجندين.

وكان عدد من المجندين قد قاموا باحتجاجات، مساء الجمعة، اعتراضا علي طول ساعات العمل وعدم منحهم فترات راحة تتناسب مع ساعات العمل وقاموا بالتشاجر مع قياداتهم.

وتم احتواء الأزمة عقب قيام مدير امن الإسماعيلية بزيارة للمعسكر والالتقاء مع المجندين واستعراض مطالبهم وإجراء تحقيقات حول الحادث.