العراق: مسلحون يقتحمون مسجداً سنياً ويقتلون 73 مصلياً

فتحت ميليشيا أمس النار داخل مسجد للسنة قرب مدينة بعقوبة العراقية مما أسفر عن مقتل 73 مصلياً وإصابة العشرات.

وقال مسؤول في مشرحة بمدينة بعقوبة إن 73 شخصا قتلوا عندما هاجمت الميليشيا مسجدا سنياً في قرية بمحافظة ديالى. ونقلت سيارات الاسعاف الجثامين إلى بعقوبة حيث تنشط ميليشيات قوية دربتها إيران وتتمتع بحصانة من العقاب.

وقالت النائب ناهدة الدايني وهي من ديالى إن نحو 150 من المصلين كانوا في مسجد مصعب بن عمير عندما وصل رجال الميليشيا.

وأضافت الدايني وهي سنية من القرية التي وقع بها الهجوم "هذه مذبحة جديدة".

وقالت لرويترز إن الميليشيا الطائفية دخلت وفتحت النار على المصلين وإن معظم المساجد بدون أمن. وأضافت أن بعض الضحايا من عائلة واحدة وأن بعض النساء سارعن لمعرفة مصير أقاربهن في المسجد فقتلن.

وقال ضابط بالجيش رفض الكشف عن اسمه إن المسلحين وصلوا في شاحنتين صغيرتين بعد انفجار قنبلتين في منزل زعيم ميليشيا مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجاله.