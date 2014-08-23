مفتي الجمهورية: بعض المسيحين يأتوا إلينا للسؤال عن فتاوى خاصة بالمواريث

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الافتاء تمتلك مصدر إعلامي قوي يعمل على مدار الساعة، وتم تخصيص جزء من العاملين فيه ليرصد كل الفتاوى على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، للرد عليها.

وأضاف المفتي في حوار مع برنامج “باختصار” على قناة المحور مساء الجمعة أن دار الإفتاء تتحمل عبء كبير لتقديم الفتوي واستقبال استفسارات المسلمين يومياً من كل بلدان العالم الإسلامي.

وأكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء تتصدى إلى الفتاوي الشاذة التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات الإنسانية.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن “بعض المسيحين يأتوا إلي دار الإفتاء للسؤال عن فتاوى خاصة بالمواريث”، مؤكدا أن أكثر الفتاوي التي تأتي إلى دار الإفتاء هي فتاوى أسرية أو اجتماعية.