بالصور .. محافظ مطروح يحيل مخالفات لجمعية مشروع الطالب الى النيابة

عقد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح اجتماعا لمناقشة الأوضاع الحالية لجمعية مشروع الطالب بفرعيها بمطروح والمدينة الجامعية بالاسكندرية بحضور السيد الامام السكرتير العام المساعد و محمد مطرف مدير مديرية الشئون الاجتماعية ومجلس ادارة جمعية مشروع الطالب وعدد من الطلبة المقيمين بالمدينة الجامعية لأبناء مطروح بالاسكندرية .

حيث استمع المحافظ لشرح من رئيس مجلس ادارة الجمعية عن أنشطة وامكانيات الجمعية بفرعيها بمطروح والاسكندرية والمكونة من عدد 2 مبني لاقامة الطلبة المغتربين بمدن المحافظة المختلفة بفرعها بمدينة مرسي مطروح وعدد 3 مباني بفرع الجمعية بمنطقة سموحة بالاسكندرية لاقامة طلبة مطروح الدارسين بجامعة الاسكندرية وعددهم 220 طالب .

ثم استمع المحافظ لعدد من طلبة مطروح المقيمين بالمدينة الجامعية بالاسكندرية لنقل الصورة كاملة عن الأوضاع الحالية بالمدينة الجامعية وما هى المشاكل التى تواجههم والتى تتلخص فى وصول المباني لحالة سيئة وتحتاج الى ترميم وعدم وجود اثاث صالح للاستعمال بالمدينة .

وقرر المحافظ البدء فى رفع كفاءة الـــ 3 مباني بالمدينة الجامعية بالاسكندرية من الأسبوع القادم فى فترة أقصها شهرين بالاضافة الى فرش المدينة بأثاث جديد بعد الانتهاء من أعمال الترميم .

وكلف المحافظ المدير المالي للجمعية لعمل لقاء مع المستشار القانوي بالمحافظة لحصر جميع المخالفات لمجالس ادارات الجمعية السابقة وعرضها على المحافظ تمهيدا لإحالة جميع المخالفات الى النيابة العامة .

كما وجه المحافظ لرئيس فرع جامعة الاسكندرية بمطروح لعمل احصائية عن جميع طلبة مطروح الدارسين فى جميع الكليات بجامعة الاسكندرية لمخاطبة رئيس الجامعة لاستقبال طلبة مطروح بالمدن الجامعية التابعة لجامعة الاسكندرية لحين الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مباني مدينة مطروح بالاسكندرية .