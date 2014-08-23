موسكو تتهم واشنطن بالسعي إلى استمرار «المواجهة المسلحة» في أوكرانيا

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة إصدار مجلس الأمن الدولي بيان حول المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، مشددة على أن «هذا يعد دليلا قاطعا على سعي واشنطن إلى استمرار المواجهة المسلحة في الأراضي الأوكرانية».

وذكر بيان للخارجية الروسية نُشر على موقعها، مساء الجمعة، أن «المبادرة الروسية البناءة بتقديم مساعدات انسانية لأوكرانيا تم عرقلتها من قبل الولايات المتحدة وليتوانيا، اللتين اقترحتا حذف الفقرات المتعلقة بالدعوة إلى وقف العمليات القتالية وضمان أمن توصيل المساعدات الإنسانية»، وذكر أن روسيا هي من أرسل المساعدات.

ولفت البيان إلى أن «معارضة الولايات المتحدة للنص الذي كان يخلو من أية مواجهة ويدعو إلى التصالح هو دليل قاطع على سعي الولايات المتحدة إلى مواصلة المواجهة المسلحة في أوكرانيا، موضحة أن ذلك يعتبر محاولة لإفشال العملية الإنسانية».

وقال بيان الخارجية الروسية إن «رياء هذا الموقف الأمريكي واضح تماما، حيث بات التجاهل الوقح لمصير المدنيين والاستهتار بالقانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالمصالح الجيوسياسية يمثل جوهر سياسة الولايات المتحدة وأتباعها الأوروبيين حيال القضية الأوكرانية».

وأشارت الخارجية الروسية إلى تعاظم شكوك موسكو في «قدرة الإدارة الأمريكية الحالية على المشاركة في وضع الأساليب الواقعية والبراجماتية لمعالجة القضايا الدولية، وتقييم الأوضاع في مختلف أنحاء العالم بشكل موضوعي».