1987 - اختتام الأسبوع الثقافي الأول بنادي الشباب العربي

اختتام الأسبوع الثقافي الأول الذي أقامه نادي الشباب العربي في دبي، وتضمن عدة فعاليات كالمعارض والتمثيل والمسابقات المختلفة في الشعر والقصة القصيرة والبحوث.

حضر حفل الختام حمد الشيباني مدير منطقة دبي التعليمية، الذي قام بتوريع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين، كما حضر سعيد غباش المدير الإداري للنادي وعدد من الموجهين وجمهور كبير ... 7 إبريل 1987

تدريب موظفي إنتركونتننتال العين

أقام فندق العين انتركونتننتال على فترات دورية بالتعاون مع فوج إطفاء مدينة العين، تجارب عملية اشترك فيها موظفو الفندق، تم خلالها شرح كامل من قبل مسؤولي الفوج عن طرق تجنب الحرائق وكيفية السيطرة عليها في حال حدوثها. 26 يوليو 1984

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1982 - العين يفوز على الجالية المصرية



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> فاز فريق نادي العين لكرة القدم على فريق الجالية المصرية 1/صفر، في اللقاء الودي الذي جرى بينهما على ملعب نادي العين، سجل الهدف اللاعب أحمد عبد الله من ركلة جزاء في الشوط الثاني. 30 ديسمبر 1982

1978 - المرحلة الأولى من مشروع مستشفى صقر

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العمل جار في المرحلة الأولى من مشروع مستشفى صقر الجديد بمنطقة النخيل براس الخيمة، حيث يتألف من ستة طوابق ويستوعب 307 أسرّة، ويضم قسماً متقدماً للعلاج الطبيعي، وقسماً حديثاً لطب الاسنان وغيرها من الأقسام الأخرى ... 1978.

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

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17 فبراير 1981

19 فبراير 1981

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