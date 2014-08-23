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سكان برشلونة يحتجون ضد «تعري السياح»

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سكان برشلونة يحتجون ضد «تعري السياح» سكان برشلونة يحتجون ضد «تعري السياح»

شاطئ_ أرشيفية

ربما يمثل الرقم القياسي للسائحين هذا العام دفعة للاقتصاد الإسباني المتعثر، لكن في أحد أحياء برشلونة يشعر السكان بالغضب بسبب السائحين السكارى والنزعة الجديدة للتجول في الشوارع وهم عراة.

وخرج سكان ضاحية لا برسلونيتا التي تطل على شاطئ يجتذب ملايين الزوار سنويا، إلى الشارع لعدة أيام متتالية، للاحتجاج على ممارسات السياح والمطالبة بمزيد من القيود على أماكن السكن منخفض التكلفة، وفقًا لما جاء بموقع سكاي نيوز.

وتأتي الاحتجاجات بعد شكاوى من الحفلات الصاخبة التي تقام في وقت متأخر من الليل ومن التصرفات الغريبة نتيجة إفراط البعض في الشراب مثل التعري، التي التقط سكان صورا لها نشرت في الجرائد الوطنية.

وقال مجلس بلدية برشلونة الجمعة إنه سيقوم بعمليات تفتيش للمنازل في المنطقة، للحد من “مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع سلوكيات المجتمع”.

وزاد عدد السياح في إسبانيا بوجه عام بنسبة 7 % مقارنة بالفترة بين يناير ويوليو 2013، وهو رقم قياسي لقطاع السياحة في بلد يسعى للتعافي من حالة ركود شديدة، ويمثل قطاع السياحة نحو 10 % من إسبانيا.

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