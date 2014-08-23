«صحة قنا»: تشكيل لجنة لفحص مياه الشرب بإحدى قرى مركز نقادة

قال الدكتور ممدوح أبو القاسم، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه تم تشكيل لجنة من وزارتي الصحة والبيئة وشركة المياه، لفحص مياه الشرب بمحطة مياه قرية «الأوسط قامولا» التابعة لمركز نقادة، وأخذ عينات لفحصها بعدما ترددتشائعات بوجود حالة تسمم بسبب تلوث مياه الشرب.

وأشار «أبوالقاسم» إلى أن شركة مياه الشرب أوقفت ضخ المياه حتي يتم التأكد من سلامتها.

وعلى صعيد متصل، أصيبت طفلة تدعى نعمة محمد الشريف، 13 عامًا بارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه قئ شديد بسبب تلوث مياه الشرب بناحية نجع «دروا» التابعة لقرية الأوسط قامولا بمركز نقادة، وتم نقلها لمستشفي القرنة بالأقصر لتلقي العلاج، فيما أكد أحد أبناء القرية إصابة نحو 25 شخصا آخرين بسبب تلوث المياه على حد قوله ونقلهم لمستشفي نقادة المركزي.