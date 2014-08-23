المفتي: أقباط يطلبون رأينا بالمواريث.. ونرصد الفتاوى الشاذة للرد عليها

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الافتاء تمتلك مصدر إعلامي قوي يعمل على مدار الساعة، وتم تخصيص جزء من العاملين فيه ليرصد كل الفتاوى على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، للرد عليها.

وأضاف المفتي في حوار مع برنامج «باختصار» مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، على قناة «المحور»، مساء الجمعة، أن دار الإفتاء تتصدى إلى الفتاوي الشاذة التي تهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات الإنسانية.

وأوضح أن دار الإفتاء تتحمل عبء كبير لتقديم الفتوى واستقبال استفسارات المسلمين يومياً من كل بلدان العالم الإسلامي.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن «بعض الأخوة المسيحين يأتوا إلينا للسؤال عن فتاوى خاصة بالمواريث»، مؤكدا أن أكثر الفتاوي التي تأتي إلى دار الإفتاء هي فتاوى أسرية أو اجتماعية.