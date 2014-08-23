اعتقال شخصين في المغرب بتهمة الانضمام لـ ” داعش “

أعلنت الحكومة المغربية اعتقال شخصين لاشتباه كونهما عضوين بتنظيم ما يطلق على نفسه اسم “الدولة الإسلامية”.

ونقلت قناة “فرانس 24″ عن وزارة الداخلية المغربية قولها في بيان إن الشخصين تربطهما علاقات بمتطرفين أجانب، وكانا يعتزمان السفر إلى سوريا للالتحاق بمسلحي التنظيم قبل العودة إلى المغرب لشن هجمات بها.

وقالت الداخلية إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أوقفت، بناء على معلومات شخصين من الموالين للتنظيم الإرهابي المعروف بـ”الدولة الإسلامية في العراق والشام”.

وأضافت أن الشخصين “كانا على أهبة مغادرة التراب الوطني للالتحاق بمعسكرات” التنظيم المتطرف، و”تربطهما علاقات بمتطرفين أجانب، خططوا للاستفادة من تكوين عسكري وميداني في أفق نقل تجربته داخل أراضي المملكة”.

ولم يشر البيان إلى مكان اعتقال الشخصين وتاريخه، كما لم يقدم أي تفاصيل عما كانا يخططان له.

أ ش أ