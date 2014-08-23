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كريستين ستيوارت الأقوى في "تحدّي الثلج"

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الجمعة 22-08-2014 15:53

قبلت الممثلة Kristen Stewart تحدّي زميلتها Anne Hathaway التي دعتها إلى سكب الماء المثلّج على الرأس.

وأظهرت Kristen شجاعة لم نرَها كثيراً في الفيديوهات المنتشرة للمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

واللافت أنّه لم تكد Anne تُعلن تحدّيها لـ Kristen، وقد انضمت إلى إنستغرام حديثاً لمشاركة تحدّي الثلج، حتى قامت الأخيرة بتنفيذ التحدّي خلال ساعات قليلة.

وبدأتKristen الفيديو بقولها لزميلتها Anne: "احصلي على مبتغاك، هذا ما أدعوه تحدّياً حقيقيّاً".

وعلى عكس المشاهير، الذين يكتفون فقط بسكب بعض الماء المثلج على رؤوسهم، والذي من الممكن أن يكون دافئاً أيضاً دون علمنا، قامت النجمة بوضع رأسها في دلو مليء بالماء المثلج لما يقرب من 13 ثانية، ثمّ حرص مساعدوها على سكب الماء المثلج على جسدها كله، بعد أن أخرجت رأسها من الدلو، لدرجة أنها نسيت أسماء الأشخاص الذين تريد أن تتحداهم.

يُذكر أنّ Kristen Stewart وجهت رسالة في ختام الفيديو حثت بها جمهورها على عدم إهدار الماء، قائلة: "يجب أن تصدّقوا أنّ الماء المستخدم كان إعادة تدوير لماء الاستحمام، من فضلكم حافظوا على مياه كاليفورنيا".

 

 

شاهدوا Kristen Stewart تخوض تحدّي سكب الماء المثلّج على الرأس

 

 

 

 

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