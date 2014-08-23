تامر يشعل بورتو مطروح وحالات إغماء بسبب الازدحام

مرسي مطروح_ أحمد عاشور تصوير : سامح المنسي

بعد غياب طويل عن جمهوره عاد الفنان تامر حسني بواحدة من أقوى الحفلات التي شهدتها بورتو مطروح، وحضر الحفل الآلاف من الشباب الذين حرصوا على لقاء تامر الذي كان غائباً بسبب انشغاله في تصوير مسلسله "فرق توقيت" وانشغاله في التجهيز لألبومه الجديد 180 درجة.

تامر أقام لقاءً صحفياً مع مجموعة الصحفيين الذين حضروا لمتابعة الحفل وتحدث معهم عن ألبومه الجديد، مؤكداً أنه من أقوى الألبومات التي سيقدمها في مشواره الفني، وقدم الشكر لشركة "روتانا" التي دعمته بقوة لتقديم الألبوم في أقوى صورة ممكنة.

اللقاء الصحفي أقيم في غرفة تامر ببورتو مطروح وكانت المفاجأة هو تواجد زوجته المطربة المعتزلة بسمة بوسيل معه، لكنها حرصت على الانصراف قبل اللقاء وكان حضورها بمثابة الرد القاطع على كل ما قيل حول انفصالهما مؤخراَ.

تحدث تامر عن الحفل مؤكداً أن وليد منصور منظم الحفلات بذل مجهودا كبيرا في سبيل تقديم هذا الحفل بصورة مميزة.

وعن عدم تحقيق مسلسله "فرق توقيت" مشاهدة عالية قال تامر إن سبب ذلك هو الازدحام الشديد على الساحة الدرامية هذا العام، وأكد أن نجاح المسلسل سيبدو واضحاٍ في العرض الثاني، وقال إنه حرص على تصوير الحلقة الأخيرة قبل نهاية رمضان بيومين حتى لا ينكشف السر الذي تقوم عليه القصة.

ورداً على ما قاله منظم حفلاته في بيروت حول إلغاء حفله الأخير، قال تامر "على سيدتي أن تنشر بالفعل التسجيل الذي حصلت عليه منه، وهو بالفعل أرسل لي هذه الرسالة"، وأضاف تامر أنّ تأجيل الحفل جاء بناء على رغبة المتعهد لأنه الأدرى بالأوضاع ويعرف الوقت المناسب لإقامة الحفل.

بعد انتهاء المؤتمر بدأ تامر الاستعداد للحفل حيث صعد للمسرح في الحادية عشر وقدم العديد من أغنياته وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، إلا أن الازدحام الشديد في الحفل نتج عنه حالتي إغماء.

تامر اضطر إلى إيقاف الحفل بسبب التدافع الشديد بين الشباب، حيث قال لهم "يجب أن تخافوا على بعضكم" وكان حريصاً على هدوء الأوضاع قبل الاستمرار في الحفل.

من مفاجآت الحفل قيام تامر بغناء أغنيتين من ألبومه الجديد، كما احتفل المهندس منصور عامر ووليد منصور بعيد ميلاد تامر على المسرح، حيث أحضرا له قالب حلوى، وغنى مع الجمهور "كل سنة وانت طيب".

استمر الحفل لما يقرب من ساعة ونصف وفي نهاية الحفل حرص تامر على شكر كل فريق عمل الحفل، ومدير أعماله محمد فؤاد والمتعهد وليد منصور وكل من شارك في نجاح الحفل، كما حرص على تحية الجمهور ووعدهم بحفلة أخرى كبيرة بمناسبة طرح ألبومه الجديد.