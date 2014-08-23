الوسوف يصل إلى تونس على كرسيه المتحرك

تونس_الطيب فراد

بعد غياب سنوات، وصل "سلطان الطرب" جورج وسوف الى مطار تونس قرطاج الدولي وكان محلّ ترحاب كبير من المواطنين المتواجدين صدفة بالمطار، او الذين حضروا خصيصا لاستقباله. وقد فوجىء من لم يكن على علم من المواطنين العاديين بوعكته الصحية، بجورج وسوف وهو على كرسي متحرك، ورغم الحماية الامنية والشخصية التي كانت تحيط بالنجم، فقد توصل الصحفيون الى القاء سؤالين او ثلاثة عليه اجاب عليها كلها باختصار وهو مبتسماً منشرحاً في بهو المطار على كرسيه المتحرك.

وقد منع المرافقون الصحافيين من إلقاء المزيد من الاسئلة عليه مراعاة لوضعه الصحي، وقد ظهر انه لا يحرك ذراعه اليسرى.

وسيغني "ابو وديع" الليلة في مهرجان مدينة "بنزرت"(60 كلم شمال تونس العاصمة)، ولم تكن حفلته مبرمجة من قبل ، وهي من تنظيم مشترك بين ادارة المهرجان ونقابة قوات الامن الداخلي وستخصص ارباحها الى عائلات الشهداء الذين تم اغتيالهم غدرا من الارهابيين طيلة الفترة السابقة، وقال جورج وسوف في المطارمعبرا عن تضامنه:"الامن التونسي حبايبي واهلي"

وكشف كمال بن سالم امين مال مهرجان "بنزرت" ان اجر جورج وسوف هو 50 الف دولارعن حفلته، كما سيقيم "سلطان الطرب" حفلا ثانيا خاصا في احد اشهر الفنادق وافخمها في "قمرت" بالضواحي الشمالية لتونس العاصمة.

وظهر جورج وسوف متمتعا بمعنويات مرتفعة ويرد بيده اليمنى على تحيات المرحبين به، وقد صعد بصعوبة نسبية الى سيارة المرسديس السوداء التي انطلقت به من المطار.