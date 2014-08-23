حبيبة جورج كلوني السابقة تفشل في إخفاء خاتم خطوبتها

شوهدت الممثلة الإيطالية Elisabetta Canalis أي حبيبة النجم العالمي George Clooney السابقة، وهي تتجول في شوارع لوس أنجلوس مرتدية خاتم خطوبة، مما يعني أنها تخطط للزواج قريباً من حبيبها جرّاح العظام Brian Perri.

وبدا واضحاً من خلال الصور التي إلتقطتها عدسات المصورين، أن Canalis البالغة من العمر 35 عاماً، كانت تحاول إخفاء خاتم الخطوبة الماسي بهاتفها الجوّال، ربما لأنها لا ترغب بإنتشار هذا الخبر، لكنها فشلت.

وكانت Elisabetta قد أعلنت في حزيران من العام الحالي أنها كانت حامل وأجهضت الجنين، كما وجهت رسالة لجميع النساء اللواتي إضطررن للإجهاض قائلة: الحياة تعرضنا لمواقف غير متوقعة ولا يمكن تقبلها بسهولة، لكن الحياة تستمر ويجب أن نكون أقوياء لأن الذنب ليس ذنبنا والمسؤولية لا تقع على عاتقنا.

Canalis وقبل أن ترتبط بـ Perri في نهاية العام 2013، عاشت تجارب عاطفية عدة. ففي السابق كانت مخطوبة من لاعب كرة القدم Christian Vieri، وبعد إنفصالها عنه، أعلنت خطوبتها على المنتج والمخرج Gabriele Muccino.

أما آخر وأشهر علاقة لها كانت مع النجم George Clooney، الذي إنفصلت عنه نهائياً في حزيران 2011 بعد علاقة سنة و 6 أشهر.

لا بد من الإشارة إلى أن Clooney مرتبط الآن رسمياً بالمحامية اللبنانية أمل علم الدين، وهو يخطط للزواج منها قريباً.