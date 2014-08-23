ريهانا تُعلّم قريبتها الطفلة أصول التقاط الـ"selfie"

برغم أنّ النجمة العالمية Rihanna دائمة الانشغال بأعمالها وبحياتها الخاصّة، إلا أنّها رصدت مؤخّراً برفقة النجم Drake في ملهى ليليّ، كما شوهدت أيضاً في ملعب كرة السلّة تُشاهد حبيبها السابق Chris Brown وهو يشارك في المباراة، التي يعود ريعها إلى أعمال خيرية، فيما لم يمنعها ذلك من أن تُمضي يوماً عائلياً بامتياز مع ابنة قريبها الصغيرة "Majesty".

وقد شاركت Rihanna هذه اللحظات السعيدة، التي أمضتها برفقة الصغيرة مع متتبعيها على "تويتر"، حيث نشرت العديد من الصور لهما على طريقة الـ"selfie"، وأرفقتها بتعليقٍ كتبت فيه: "أعلِّم Majesty كيف تأخذ صور الـ"selfie"".

وقد نشرت Rihanna، البالغة من العمر 26 عاماً، العديد من الصور الطريفة مع الطفلة، إضافة إلى صورة تُظهر أنّ النجمة اصطحبت الطفلة لثقب أذنيها وارتداء أقراط للمرة الأولى.

يُذكر أنّها ليست المرة الأولى التي تنشر Rihanna فيها صوراً لها مع الطفلة؛ فمنذ ولادتها، والنجمة تُظهر حبّاً واهتماماً فائقاً بالطفلة، يجعلنا نعتقد أنّ النجمة بدأت تفكّر في الإنجاب بنفسها لإشباع عاطفة الأمومة لديها.