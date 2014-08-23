مظاهرات بمدن مختلفة في ليبيا بين مؤيد ورافض لمجلس النواب الليبي

خرجت مظاهرات في طرابلس أمس الجمعة، بمناطق غوط الشعال، والدريبي، والسياحية، وحي الاسلامي، وقرجي دعما لمجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق، ورفع المتظاهرون شعارات تدعم عملية الكرامة، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وندد المشاركون، في المظاهرات، بالعمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين، داعين إلي وقف حرب المليشيات المسلحة.

وردد المتظاهرون شعارات تعبر عن دعهم الكامل لمجلس النواب الليبي، وتدعو إلى الإلتفاف حوله من أجل أن تتجاوز ليبيا المرحلة الحرجة التي تمر بها، وفق تعبيرهم.

وفي المقابل خرجت في مدن مصراته وبنغازي وسبها وغريان، اليوم ، مظاهرات حاشدة تحت عنوان “جمعة الحسم”، رفضا لما يسمى بعملية الكرامة، وتأييدا لما يعرف بعملية فجر ليبيا وتنديدا بالقصف الجوي الذي استهدف منطقة وادي الربيع.

وطالب المتظاهرون الذين خرجوا في هذه المدن بعدم الاعتراف بقرارات البرلمان، معتبرين أن المطالبة بالتدخل الأجنبي خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا من اجل الحرية في السابع عشر من فبراير وان دماء الشهداء لن تذهب هباء.

وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة أزمة يكون بعض أعضاؤها من الثوار الحقيقيين وبتوضيح هوية الطائرات التي قصفت منطقة وادي الربيع وأن الليبيين لن يرضوا بعد ثورة فبراير بعودة حكم العسكر.

أ ش أ