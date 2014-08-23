موندو: برشلونة طلب ريوس.. فوجده يفضل بايرن ميونيخ

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة يقاتل من أجل الحصول على توقيع النجم الألماني ماركو ريوس نجم بروسيا دورتموند.

دورتموند لا يرغب في فقدان موهبة ريوس، خاصة بعد صيف خسر فيه روبرت ليفاندوفسكي، وبعد عام من رحيل ماريو جوتزه.. والثنائي ذهب إلى بايرن ميونيخ.

لكن صحيفة بيلد أكدت أن ريوس لديه في عقده مع دورتموند إمكانية لفسخه مقابل 25 مليون يورو فقط، وسيتم تفعيل ذلك في 2015.

لهذا قد يكون دورتموند مضطرا لبيع ريوس حتى لا يرحل بهذا الثمن الضئيل للغاية قياسا بموهبته الكبيرة.

برشلونة مضطر للركض إن رغب في ضم ريوس، كون النادي الكتالوني عوقب من قبل الفيفا بالإيقاف لفترتي انتقالات في يناير ثم يوليو المقبلين.

وبالتالي، هرع برشلونة بالاتصال باللاعب الألماني، بحسب تقرير الصحيفة.

وطلب برشلونة ضم اللاعب، مع إعارته لدورتموند لمدة موسم ينضم بعده للبلوجرانا.

لكن برشلونة بحسب التقرير أيضا، وجد أن اللاعب يفضل الانتقال إلى بايرن ميونيخ في الصيف المقبل.