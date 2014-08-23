مباشر - سوبر إسبانيا.. أتليتكو 1-0 ريال مدريد، طرد سيميوني

يتقدم أتليتكو مدريد بهدف سجله النجم المنتقل حديثا للفريق ماريو ماندزوكيتش، في موقعة السوبر الإسباني أمام العملاق الملكي ريال مدريد.

خطأ في التمركز من رافايل فاران، أتبعه خطأ أخر في التمركز من سيرخيو راموس، وضعا ماندزوكيتش في موقف انفراد مع إيكير كاسياس، ولم يرحم نجم بايرن السابق حارس الميرنجي.

وجاءت أول فرصة لريال مدريد في الدقيقة 25، حين تسلم جيمس رودريجز بينية رائعة من لوكا مودريتش، وقرر التصويب عوضا عن التمرير لكريم بنزيمة، لكن حارس أتليتكو تصدى له.

الكرة ارتدت وسارت لثوان، لكن بدون أي محاولة من بنزيمة للمتابعة، لتنتهي الفرصة دون أن يسجل ريال مدريد.

ومع الدقيقة 26، قرر الحكم طرد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بعد صراخه في وجه الحكم الأول والرابع.

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جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

الفوز يكفل لصاحبه الفوز بالسوبر، والتعادل بهدف لمثله ينقلنا إلى شوطين إضافيين، أما التعادل بأكثر من ذلك ينتصر لريال مدريد.

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ريال مدريد يلعب منقوصا من نجمه كريستيانو رونالدو الذي يجلس على مقاعد البدلاء بسبب الإصابة.

كذلك استبعد مدرب الميرنجي، كارلو أنشيلوتي النجمين أنخل دي ماريا وسامي خضيرا، بالنظر إلى أن الثنائي في الطريق للرحيل عن ريال مدريد.