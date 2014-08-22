الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة قادمًا من قطر

وصل إلى القاهرة مساء الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادمًا من الدوحة في زيارة لمصر تستغرق يومين.

ويجري الرئيس عبدالفتاح السيسي محادثات مع عباس تتناول الأوضاع في غزة في ضوء انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكان عباس أجرى محادثات في الدوحة مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لبحث تطورات الأوضاع في غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

يذكر أن الرئيس الفلسطينى زار الأردن قبل توجهه إلى الدوحة، وأجرى محادثات مع الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، تناولت تطورات الأوضاع في القطاع وجهود التوصل إلى تهدئة.