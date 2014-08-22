مصرع 3 فى اشتباكات مسلحة بين قريتين بنجع حمادى

لقى 3 أشخاص، مصرعهم، فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بين أشخاص من قرية حمره دوم وآخرون من قرية نجع الشيخ، بنجع حمادى.

تلقى اللواء، حسن السوهاجى، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع على محمد حسين (58 عامًا)، مزارع، مقيم بقرية نجع الشيخ، وأبو بكر عبد الشافى تغيان (20 عامًا)، دياب حلمى عبد الغنى (23 عامًا)، مقيمان بقرية حمره دوم، بنجع حمادى، اثر اصابتهم بطلقات نارية، بمناطق متفرقة بالجسم، فى مشاجرة بالأسلحة النارية، بسبب خلافات قديمة بينهما.

تم نقل الجثة الأولى، إلى مستشفى نجع حمادى العام، بينام تم نقل الجثتين الآخرتين، إلى مستشفى دشنا، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.