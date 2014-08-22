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بالصور.. المنيا تواجه أزمة الكهرباء بالطاقة الشمسية

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بالصور.. المنيا تواجه أزمة الكهرباء بالطاقة الشمسية بالصور.. المنيا تواجه أزمة الكهرباء بالطاقة الشمسية

 

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بجولة تفقدية لعدد من المواقع التي بدأت فعليا في إيجاد حلول بديلة لمشكلات الطاقة التي تعاني منها في الفترة الحالية ،حيث بدأت الجولة من البهنسا الجديدة بمركز بني مزار حتي قرية بني مهدي بمركز المنيا.

تفقد المحافظ في مركز بنى مزار إحدى المحطات التي تعمل عبر استخدام الطاقة الشمسية بالبهنسا بالظهير الصحراوي الغربي حيث تعتمد على الطاقة الشمسية في رفع وتوليد المياه ، و تبلغ قدرتها342 لتر مكعب من الماء في اليوم وتستخدم في ري مساحة 30 فدانا من أشجار الرومان والزيتون .

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول كيفية عمل المحطة وإمكانية تطبيق وتعميم التجربة في أماكن أخري لتحقيق أقصى استفادة منها ،كما أعرب المحافظ عن
> تقديره للجهود التي يبذلها القائمون على العمل في إنتاج الطاقة الشمسية واستخدامها بديلاً عن المواد البترولية والكهرباء في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، مشيرا إلى أهمية استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة للكهرباء، في إدارة المشروعات الزراعية الجديدة، وتطوير نظم الري، نظراً لما توفره من طاقة، برغم تكلفتها البسيطة، مشدداً على ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم الاستفادة منها في عمليات الزراعة والري والاستصلاح.

 

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