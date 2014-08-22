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أم صلال يخسر في أول 78 دقيقة لفتحي

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أم صلال يخسر في أول 78 دقيقة لفتحي أم صلال يخسر في أول 78 دقيقة لفتحي

شارك أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثا إلى أم صلال القطري، في افتتاح مباريات دوري نجوم قطر لفريقه الجديد يوم الجمعة أمام الغرافة.

وفشل أم صلال في العودة بأي نقاط من أمام الغرافة، ليخسر بهدف نظيف جاء من أقدام الأرجنتيني ليساندرو لوبيز في الشوط الأول.

ولعب فتحي أساسيا مع أم صلال قبل أن يخرج في الدقيقة 78 من عمر الشوط الثاني.

وخاض فتحي أربعة تمرينات مع أم صلال قبل توقيعه على العقود رسميا يوم الخميس، أي قبل يوم واحد من افتتاح الدوري.

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وبدأ فتحي في مركز لاعب الوسط، إلا أنه لم يظهر بعد المستوي المطلوب نظرا لغيابه منذ مدة عن المباريات الرسمية.

وقام أم صلال بتقديم فتحي يوم الخميس إلى وسائل الإعلام بقميصه الجديد بالرقم "24"

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