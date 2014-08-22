«بلومبرج»: صفقة لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر بـ60 مليار دولار

أعلنت شركات إسرائيلية عاملة فى مجال الغاز الطبيعى عن اقتراب إسرائيل من إبرام اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعى إلى مصر، فى صفقة بنحو 60 مليار دولار، فيما أكد مسؤول بوزارة البترول أن مصر حددت 3 شروط لإبرام اتفاق فى هذا الشأن مع تلك أبيب.

و ذكرت شبكة «بلومبرج» الإخبارية أن المدراء التنفيذيين لشركتى نوبل وديليك قالوا إنهم يتوقعون إبرام الاتفاق مع الجانب المصرى بنهاية العام الحالى، بينما تخطط الشركتان لتصدير نحو 6.25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى من حقلى تمار وليفياثان الإسرائيليين للتسييل فى ميناء دمياط ومدينة إدكو.

وشددت الشبكة، فى تقرير لها الجمعة، على أنه مع قرب انتهاء الحرب فى غزة بوساطة مصرية فإن إسرائيل تخطط لزيادة الفائض من الغاز الطبيعى وتسييله فى المصانع المصرية.

وصدَّرت مصر فى السابق الغاز إلى إسرائيل حتى 2012 مع توقف الصادرات بسبب سلسلة التفجيرات بعد ثورة 25 يناير، بينما لم يعد بمقدور مصانع شركتى «يونيون فينوسا» و«بى جى» فى مصر الوفاء باحتياجات الأسواق الأوروبية والآسيوية بسبب توجيه مصر إنتاج الغاز إلى السوق المحلية لتلبية احتياجات محطات الكهرباء بعد تزايد الاستهلاك. وسبق لوزير البترول المهندس شريف إسماعيل أن أكد، فى تصريحات صحفية، أنه لم يتم الاتفاق مع إسرائيل على تصدير الغاز لمصر، فى الوقت الذى رفض فيه مايا اتزيونى، المتحدث باسم وزارة البنية التحتية والطاقة والموارد المائية الإسرائيلية، التعقيب على تصريحات الوزير المصرى.