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ألابا يلعب دور توني كروس في بايرن ميونيخ

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ألابا يلعب دور توني كروس في بايرن ميونيخ ألابا يلعب دور توني كروس في بايرن ميونيخ

يستخدم جوسيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ ديفيد ألابا ليس كظهير أيسر كما اعتاد في السنة الماضية، بل كلاعب وسط مدافع.

صحيفة بيلد الألمانية كانت قد ذكرت أن ألابا سيلعب كارتكاز متقدم ليشغل موقع توني كروس بعد رحيل بطل العالم إلى ريال مدريد.

وبالفعل، أمام فولفسبورج في الجولة الأولى من الدوري الألماني، لعب ألابا كارتكاز مع اللاعب الشاب صاحب الـ18 عاما، جيانلوكا جاودينو.

وشارك الصفقة القادمة من فالنسيا، جوان بيرنات فيلاسكو كظهير أيسر في الخط الخلفي لبايرن ميونيخ.

ولعب فيليب لام كظهير أيمن بسبب غياب رافينيا عن الفريق للإصابة.

واعتمد بيب على لام مع دانتي وهولجر بادشتوبر وجوان بيرنات فيلاسكو في الخط الخلفي، أمامه الثنائي ألابا وجاودينو.

ويقود الهجوم توماس مولر وماريو جوتزه وآريين روبن وروبرت ليفاندوفسكي.

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