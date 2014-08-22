جامعة بنها تفتح 3 برامج تعليمية مميزة بنظام الساعات المعتمدة

قال الدكتور سليمان مصطفي نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، ان الجامعة بصدد فتح 3 برامج تعليمية مميزة بنظام الساعات المعتمدة بكلية الزراعة بمشتهر وهى برنامج التقنية الحيوية الزراعية وامن وسلامة الغذاء وإدارة الاعمال الزراعية وذلك فى اطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلى والاهتمام بالمشكلات الزراعية بمحافظة القليوبية.

مؤكدا علي ان هذه البرامج الجديدة سوف تبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد وتقبل الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة علمى علوم ورياضة وتحويل الكليات الاخرى من نفس الشعب العلمية ، وذلك بهدف العمل على تخريج مهندسين زراعيين واخصائيين لديهم القدرة فى إستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال البيولوجيا الزراعية والالمام التام بامن وسلامة الغذاء أثناء تصنيع الأغذية ومواكبة متطلبات سوق العمل فى مختلف الهيئات والشركات الدولية فى مجال الغذاء.

واضاف مصطفي بأن البرامج تستهدف ايضا القدرة على ادارة الاعمال الزراعية فى مجالات الانتاج والتسويق والتمويل والتصنيع الزراعى والتجارة واستيراد وتصدير المنتجات الزراعية فى الشركات والبنوك والمؤسسات الاخرى فضلا عن اجراء دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات الإستثمارية الكبرى فى الاعمال الزراعية.