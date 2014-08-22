أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

شباب المتحف المصري ينظم جولة سياحية لتنشيط السياحة

Google+ Print
شباب المتحف المصري ينظم جولة سياحية لتنشيط السياحة شباب المتحف المصري ينظم جولة سياحية لتنشيط السياحة

نظم “شباب المتحف المصرى” صباح اليوم، جولة سياحية لتنشيط السياحة الداخلية تضمنت المتحف المصرى و حديقة الأندلس و رحلة نيلية .

كما جائة الجولة من سلسلة جولات قام بها “شباب المتحف المصرى” لرفع توعية المواطنين بالحضارة المصرية القديمة و شرح تاريخ المصريين القدماء و الوقوف على قصص الملوك و الفراعنة .

فقد بدأت الجولة بالمتحف المصرى حيث قام منظمى الجولة بشرح تاريخ الحضارة المصرية القديمة و قص تاريخ أثار المتحف المصرى , من ثم الأنتقال الى حديقة الفردوس الواقعة بجانب نهر النيل ثم الأنتقال الى القيام برحلة نيلية بقارب شراعى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا