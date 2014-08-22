شباب المتحف المصري ينظم جولة سياحية لتنشيط السياحة

نظم “شباب المتحف المصرى” صباح اليوم، جولة سياحية لتنشيط السياحة الداخلية تضمنت المتحف المصرى و حديقة الأندلس و رحلة نيلية .

كما جائة الجولة من سلسلة جولات قام بها “شباب المتحف المصرى” لرفع توعية المواطنين بالحضارة المصرية القديمة و شرح تاريخ المصريين القدماء و الوقوف على قصص الملوك و الفراعنة .

فقد بدأت الجولة بالمتحف المصرى حيث قام منظمى الجولة بشرح تاريخ الحضارة المصرية القديمة و قص تاريخ أثار المتحف المصرى , من ثم الأنتقال الى حديقة الفردوس الواقعة بجانب نهر النيل ثم الأنتقال الى القيام برحلة نيلية بقارب شراعى.