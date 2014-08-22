بوتين: كان من غير المقبول تأجيل إرسال مساعداتنا إلى شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قرار إرسال القافلة الروسية عبر حدود أوكرانيا اتخذ بسبب المماطلة السافرة من قبل سلطات كييف في هذا الموضوع.

وقال بوتين ـ خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” الاخبارية اليوم الجمعة، إنه كان من غير المقبول تأجيل إرسال هذه المساعدات إلى المنكوبين في جنوب شرق البلاد من جديد.

> وأعرب بوتين عن قلق روسيا العميق من مواصلة كييف عملياتها العسكرية في جنوب شرق أوكرانيا، مما يسفر عن سقوط ضحايا جدد بين المدنيين.

كما بحث الرئيس الروسي مع المستشارة الألمانية الخطوات التي يمكن أن تقوم بها موسكو وبرلين للمساهمة في وقف إطلاق النار وبدء حوار وطني أوكراني.

أ ش أ