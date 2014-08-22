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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شخصين يدعمان «جبهة النصرة»

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حددت الولايات المتحدة الأمريكية اثنين من الممولين والداعمين لتنظيم «جبهة النصرة» في سوريا لفرض عقوبات عليهما.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ، 29 عاما، سعودي، ومن المطلوبين امنيا داخل ، وهو واحد من «كبار الخبراء الاستراتيجيين لجبهة النصرة وكان قد رأس في وقت سابق الشبكة المالية لتنظيم (القاعدة) ومقرها إيران».

وحددت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا اسم حامد حامد حامد العلي، القطري المولد، 53 عاما، قائلة إنه «جمع عشرات الالاف من الدولارات لتوفيرالأسلحة والإمدادات ونسق عمليات جمع التبرعات من الكويت لـ(جبهة النصرة)».

وأضافت أن العلي نظم أيضا عملية سفر المجندين الجدد إلى سوريا.

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