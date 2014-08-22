«داعش» يدعم صفوفه بلاعبى كره القدم ومغنى راب وتاجر مخدرات

كتب: أحمد سعيد

ربما كان أكثر ما هال الرأي العام العالمي، في قضاياهم، هو ماضيهم، الذي لم يكن يفضي بحال من الأحوال لمستقبله الحالي، كقاطعي رقاب وقتله في تنظيم إرهابي يدعي “داعش”.

التحول المفاجئ من حياة طبيعية يغلب عليها الرفاهية والترف إلي الرغبة في الإنخراط في جماعة دينية تتمايز بملابس بعينها، ومظاهرها وممارساتها وربما في “طريقة كلامها”، لا يبدو قرارا يمكن أن يتخذه الإنسان وهو في كامل قواه العقلية، إلا أنهم أتخذوا ذلك القرار وجمعهم ذلك التنظيم من مختلف البلاد ليلقي بهم ليملأوا الأرض بالفزع والرعب،

سعودي يتحول من لاعب كرة قدم إلي داعشي

كان يمارس حياته على نحو طبيعي، يهوى كرة القدم، وحصل على جائزة اللاعب المثالي في دوري الحواري المقام في مدينته الصغيرة الخفجي القريبة من الحدود مع الكويت، هذه كانت تفاصيل صغيرة في حياة “منذر الزعبي”، وهو شاب سعودي التحق بـ”داعش” وظهر في أول صورة سربها التنظيم للطفلين عبد الله وأحمد الشايق، اللذين استدرجهما والدهما للأراضي التركية وهربهما إلى سوريا.

وطبقاً لأصدقاء الزعبي، الذي يعمل مشغلا في شركة أرامكو النفطية، فإنه لم تكن تظهر عليه علامات التشدد، وكان منخرطاً في الحياة العامة، مؤكدين أن مسألة تشدده كانت “مفاجئة” لهم.

بينما أنشغل الكثيرون بطفلي “داعش” اللذين ظهرا وهما يحملان السلاح بعد أن زج بهما والدهما في أتون الحرب الدائرة في سوريا والعراق، لم ينتبه الكثيرون للشخص الذي كان يحتضنهما في أول الصور المنتشرة عنهما، بعد أن جذب الطفلان بوصلة اهتمام الغالبية العظمي ممن شاهدوا الصورة التي أثارت ردة فعل كبيرة لدى الرأي العام ولا زالت، ولم يكن الشخص إلا شاب سعودي غرر به هو الآخر واسمه منذر الزعبي من سكان محافظة الخفجي الحدودية مع دولة الكويت.

ووفقاً لجريدة “الوطن السعودية”، أن منذر الزعبي كان يعمل بوظيفة مشغل في شركة أرامكو السعودية وتحديدا في حقل السفانية النفطي، ولم يعرف عنه التشدد الديني حتى سفره إلى سوريا والتي ذهب إليها في العام 2012، حيث كان قبل ذلك بعيداً عن أي مظاهر تشدد، ومنخرطا في الحياة العامة بشكل لا يثير أي شبهة، فيما يذكر أحد أصدقائه في الخفجي لـ”الوطن”، قائلا: “منذر كان صديقا منذ سنوات الدراسة وحتى مغادرته لسورية التي شكلت مفاجأة لنا جميعا، لأنه لم يكن لديه أي سلوكيات شاذة، وكان آخر عهدي به في ملاعب الحواري في الخفجي، حيث كنا نلعب سوية، قبل أن يتغيب لفترة عرفنا بعدها أنه ذهب إلى سورية بغرض القتال هناك مع الجماعات المتطرفة”.

ويضيف صديق الزعبي قائلا “صدمت كثيرا وأنا أرى اللغة المتشددة التي يستخدمها في أحد مقاطعه في اليوتيوب، حيث ظهر وكأنه شخص آخر مختلف لا يمت بصلة لمن كان معنا هنا، لم يكن كذلك أبدا، بدا الأمر وكأنه تعرض لغسيل مخ مكثف”، ويختم حديثه قائلا، “إنها نهاية مؤلمة لشاب طيب كان يعيش بشكل مثالي، وربما لفرط طيبته كان هدفا سهلا لدعاة مثل هذه الجماعات”.

سعودي يخطف طفليه من والدتهما ويهديهما الى “داعش”

وكانت صورة تم تداولها على نطاق واسع، تظهر إنضمام الطفلين السعوديين المخطوفين “عبد الله وأحمد” إلى جماعة داعش فى سوريا، بعد تمكن والدهما من تهريبهما إلى سوريا عبر تركيا، بحسب ما نشره موقع “العربيةنت”.

ويأتى ذلك بعد أيام من إنشغال الرأى العام بقصة الطفلين، التى أشعلتها والدتهما عبر موقع “تويتر”، مضمونها محاولة الأب حرق قلبها عليهما، من خلال الذهاب بهما بطرق غير شرعية للقتال فى سوريا، إثر خلاف عائلى نشب بينهما.

حيث قال السفير السعودى فى تركيا عادل مرداد، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطفلين بصحبة الأب عندما وصلوا إلى تركيا، ووفقًا للنظام هناك لا يعد خطفًا، ولكن إذا تطلب الأمر فلابد من حسمه، لأن الشق الأكبر فى هذه القضية، هو إنسانى، فلابد من حماية الأطفال من الذهاب إلى مثل تلك الأماكن.

داعشي صغير علي خطي ابيه

صورة “داعشية” الطراز لطفل عمره 7 سنوات وهو يحمل رأس واحد ممن جز التنظيم رؤوسهم في سوريا، تصدرت الصحف الاسترالية وهي لأحد أبناء خالد شروف، اللبناني الأصل المولود في أستراليا، والذي ذاع صيته الدموي الشهر الماضي لكثرة ما ظهر في صور بحسابه في مواقع التواصل وهو يحمل رؤوساً مقطوعة.

كما نشرت صحيفة “ذي أستراليان” صورة ثانية يبدو ابن شروف حاملا رأس أحد ضحايا أبيه التي بثها في “تويتر” مرفقة بتغريدة قال فيها “هذا هو ابني” من دون أن يذكر اسمه، حيث بدا الابن ببلوزة صيفية وشورت وعلى رأسه قبعة خضراء، كما وكأنه في نزهة عائلية.

وشرح شروف الذي كان مقيماً مع عائلته في مدينة سيدني، وغادرها مع زوجته وأبنائه للقتال مع “داعش” في سوريا والعراق العام الماضي، أن الصورة تم التقاطها لابنه في مدينة الرقة بالشمال السوري، فيما كانت صورته الثانية مع اثنين مسلحين من أبنائه الثلاثة، وعمر كل منهما تحت الثامنة تقريبا، وخلفهما راية “داعش” وبجانبها الأب متمنطقا برشاشين، في لقطة عائلية وإرهابية بامتياز.

والمعروف عن شروف، الذي يستخدم اسم “أبو مصعب الأسترالي” لقباً، أنهم اتهموه بالتخطيط لأعمال إرهابية في أستراليا، وأدانوه حين اعتقاله في 2005 بالسجن 4 سنوات، ثم أبقوه في خانة المرصودين بالمراقبة الأمنية المشددة وصادروا جوازه ومنعوه من السفر.

إلا أن شروف البالغ عمره 32 سنة، اختفى العام الماضي مع أولاده، ثم اتضح للشرطة الاتحادية الأسترالية (AFP) أنه غادر بجواز سفر أحد أشقائه، ولم يعد يظهر له أي أثر، إلا حين بث صوره بمواقع التواصل متفننا بسيناريوهات متنوعة بحمل الرؤوس المقطوعة، إلى درجة أنه ظهر في اثنتين منها وهو يبتسم للكاميرا، فأثار صدمة في أوساط المسلمين بأستراليا، وذاع صيته كأحد أكثر الداعشيين دموية وإرهابا.

بريطاني يتحول من تاجر مخدرات إلى “داعشي” يقطع الرؤوس بالفؤوس

شاب اسمه إين ديفيز، متزوج من مغربية له منها ابنان، فتخلى عنها وعنهما، واختفى أيضاً عن كل أهله، ليتضح فيما بعد أنه أصبح قاطعاً للرؤوس مع “داعش” في سوريا، بحسب ما تحرت عنه وسائل إعلام بريطانية، أهمها “غارديان أون صنداي” و”ديلي ميل”.

ديفيز، الذي أبصر النور قبل 30 سنة في حي فقير بلندن، كان بائعا للمخدرات مع عصابة يطلق عليه أفرادها اسم Biggz كلقب، طبقاً لما اتضح أثناء محاكمة زوجته أمل الوهابي، التي اعتقلها سكوتلانديارد في يناير الماضي، في اليوم الذي اعتقل فيه صديقة لها، مغربية الأصل أيضاً، وهي طالبة جامعية اسمها نوال مسعّد، وتصغر الوهابي البالغ عمرها 27 سنة بعام.

وكانت الوهابي ومسعّد، مثلتا أمام القضاء البريطاني لأول مرة بعد 8 أيام من اعتقال الأولى في بيتها بلندن، والثانية قبلها بساعات في مطار هيثرو اللندني، حين كانت تهمّ بالمغادرة إلى اسطنبول، وفي حوزتها رزم مالية مجموعها 20 ألف يورو، أي تقريبا 27500 دولار، موضوعة في المكان “السهل الممتنع” والمحظور، أي “محشوة” في ثيابها الداخلية تماماً.

حاكموا الصديقتين في جلسات متتالية على مراحل، انتهت الأسبوع الماضي ببراءة نوال مسعّد، بعد أن تم التأكد أنها كانت تحمل المال من دون أن تكون عالمة بوجهته النهائية. أما صديقتها الوهابي فأدانوها، وطلب الادعاء العام بسجنها بتهمة تمويل زوجها إين ديفيز، الناشط بالإرهاب ووالد ابنيها، وهما صغيران عمر البكر 5 سنوات، والثاني عام واحد، وفي 12 سبتمبر المقبل سيلفظ القضاء إدانته بحقها.

> وكان ديفز، وهو أصلاً من غامبيا وله 12 أخا من أبويه، يعمل سائقاً لقطارات الأنفاق في لندن، ثم “تطورت” معه الحال فأصبح بائعاً للمخدرات، واعتقلوه في 2004 وأدانوه بالسجن لعامين، وفيه اعتنق الإسلام وتحول إلى متشدد، ثم منحرف، فغادر إلى سوريا ليساعد مع “داعش” في قطع الرؤوس.

عبد المجيد المصري من مغني راب إلي عضو في داعش

عبدالمجيد عادل عبدالمجيد عبدالبارى، شاب مصرى، ولد قبل 23 عاماً، فى بريطانيا، لأب عُرف عنه انتماؤه الجهادى وفكره المتطرف. نشأ فى بيئة إنجليزية، فخرج منها مطرباً لموسيقى الراب، ثم تحول مؤخراً إلى أحد مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، المعروف بـ«داعش»، فى سوريا.

“عبدالمجيد” هو نجل عادل عبدالمجيد عبدالبارى، القيادى الجهادى المعروف، الذى جرى اتهامه فى تفجير سفارتى أمريكا فى نيروبى ودار السلام عام 1998، وقبلها كان قد اعتقل فى مصر، وخرج من المعتقل عام 1985 بعدما حفظت القضية، وتمكن من الحصول على ليسانس الحقوق فى هذه الفترة وشرع فى ممارسة المحاماة مسخراً جهده فى الدفاع عن قضايا الجماعات الإسلامية والمعتقلين السياسيين وأسس مكتباً للمحاماة مع زميله منتصر الزيات لهذا الغرض.

فى الفترة بين عامى 1985 و1991 جرى إعتقال عادل عبدالبارى نحو 10 مرات فى 6 سنوات، وخلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، كان عادل عبدالبارى من ضمن الجهاديين فى الخارج، الذين صدر عنهم عفو من «المعزول»، على الرغم من أنه كان قد صادر ضده حكم بالإعدام.

عبدالمجيد الذى له شرائط لأغانى الراب، قال على حسابه «تويتر»، قبل إغلاقه، «سننتقم من الغرب الكافر، وسيفتح الله علينا البلاد الكافرة، ولن نهدأ حتى ينتصر الإسلام وتعلو راية الجهاد».

أبو عيسي الأندلسي من لاعب نادي ارسنال إلي إرهابي داعشي

كشفت صحيفة “ميرور” الانجليزية، عن أن لاعبا سابقا في “آرسنال” الإنجليزي، “تحول من رياضي لامع إلى إرهابي جهادي في سوريا ضمن صفوف تنظيم داعش”.

وقالت “ميرور” إن لاعب “المدفعجية” السابق، “انضم إلى عصابة جهادية لا تعرف الرحمة، من المقاتلين المشاركين في الحرب الدامية في سوريا”، مشيرة إلى أنه “تربى في ريال مدريد الإسباني، وكان يلعب مع نجمه كريستيانو رونالدو”.

وأضافت “بعد أن أصبح اللاعب السابق متطرفا، قبل عامين، حول نظره عن حياة كرة قدم، وصُور ببندقية من طراز (AK47)، معلنا الجهاد، في مقطعي فيديو نشرهما على أحد المواقع المتطرفة”.

وبحسب الصحيفة، فإن المقاتل الذي لمع في البرتغال قبل توقيعه مع “آرسنال”، يسمي نفسه الآن “أبو عيسى الأندلسي”، ودعا في تسجيلات الفيديو المنشورة، التي ظهر فيها ملثما ويرتدي قناعا، المسلمين للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”.

وقال بلغة إنجليزية ذات لكنة برتغالية “من المهم أن تحمي أطفالك من أولئك الحيوانات والحثالة البشرية، الذين قال الله عنهم إنهم أسوأ المخلوقات”، في إشارة إلى قوات جيش الأسد.