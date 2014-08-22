وزير الخارجية يلتقى غدا مع وفد برلمانى ليبى

يلتقي وزيـر الخارجية سامح شكرى غدا “السبت” مع وفد برلماني ليبي برئاسة محمد على شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في ليبيا وذلك بمقر الوزارة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء مستجدات الاوضاع فى ليبيا على ضوء تجدد أعمال العنف التى شهدتها بعض المدن والمناطق فى الفترة الاخيرة.

وفى السياق ذاته، تستضيف القاهرة يوم “الاثنين” القادم الاجتماع الثالث لوزراء الخارجية بدول الجوار الليبى، والذى سيعقد بأحد الفنادق الكبرى.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة الخطوات المتعلقة بدعم ليبيا بشكل جماعى، بعد أن ترأست مصر اجتماعاً على مستوى كبار المسئولين عقد بوزارة الخارجية فى السادس من شهر اغسطس الجارى لتوثيق العمل السياسى المنبثق عن إجتماعات دول الجوار والذى اعد تصوراً لاساليب مساعدة الاشقاء فى ليبيا خلال المرحلة القادمة.

أ ش أ