«النياندرتال».. مخلوقات شبه بشرية انقرضت قبل 40 ألف عام

أشارت دراسة حديثة عن «النياندرتال»، إلا أنهم قد انقرضوا قبل 40 ألف عام في غرب أوروبا حيث ، مشيرة إلى أنها مخلوقات شبه بشرية عاشت بجوار البشر لفترة طويلة.

ونشر موقع «NBC» دراسة حول انقراض النياندرتال، مشيرة إلى انقراض النياندرتال من أكبر ألغاز التطور في تاريخ الكرة الأرضية، لكن الدراسة الأخيرة أكدت كائن النياندرتال أكثر قدرة من البشر على الحياة في الأماكن الباردة، وانقرض من قبل 39 أو 41 ألف عام.

واستندت الدراسة على تحليل ومسح إشعاعي على عدد من العظام والحفريات من أغلب المواقع التي عاش فيها النياندرتال من إسبانيا غربا وحتى روسيا شرقًا.

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