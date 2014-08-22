بالفيديو - الشناوي يقدم نفسه في أفضل صورة أمام الهلال

قدم أحمد الشناوي الحارس المنضم حديثا للزمالك نفسه في أفضل صورة للجماهير البيضاء أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الهلال الفريق الأبيض في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بدوري الأبطال، بعد أن ودع كلاهما البطولة بشكل رسمي.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف، بعد أداء دفاعي سيء من الزمالك.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال هجومه وكان قريبا من تعزيز تقدمه في أكثر من لقطة.

وفي كل مرة، كان يجد لاعبو الهلال أمامهم الشناوي بعد العبور من دفاع الزمالك السيء.

وتصدى الشناوي لانفراد تام من الهلال في اللقطة الأولى.

وعاد من جديد ليتصدى لرأسية جميلة.

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