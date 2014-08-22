أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مصرع صاحب فكرة «تحدي الثلج» غرقًا

Google+ Print

لقى كوري جريفين، الأمريكي، الذي ابتكر فكرة «تحدي دلاء الثلج» لأغراض خيرية بحتة، مصرعه عن عمر يناهز 27 عامًا، غرقا بمنطقة سترايت وارت المفتوحة للغطس.

وحسبما ذكرت صحيفة «بوسطن جلوب»، فإن «جريفين» ذهب لممارسة الغطس المفضلة له بالقرب من رصيف أحد الموانئ، تحديدًا بمنطقة سترايت وارت في جزيرة نانتوكيت الواقعة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية حيث المنطقة المفتوحة للسكان المحليين لممارسة رياضة الغطس إلا أنه غرق، بعد أن قفز في تمام الساعة الثانية من صباح السبت الماضي، من سطح مبنى جويس جايز المخصص لأغراض الغطس.

وأضافت الصحيفة أن الكثيرين احتشدوا مساء الاثنين في المكان الذي قفز منه جريفين وقاموا بإلقاء الورود في المياه لتبارك ذلك المكان الذي شهد وفاة الناشط الخيري، الذي نجح قبل ساعات من وفاته في جمع 100 ألف دولار أمريكي لمرضى التصلب العضلي الجانبي.

يشار إلى أن «جريفين» ابتكر فكرة تحدي دلاء الثلج بعدما اكتشف إصابة صديقه بيت فراتس بمرض ALS أو التصلب العضلى الجانبي (أحد الأمراض العصبية الحركية)، فقرر أن يجمع المال اللازم لعلاجه بإطلاق مسابقة بين الأصدقاء يقوم من خلالها أحدهم بسكب دلو الثلج على رأسه ولو نجح في المهمة، يتخير شخصا آخر ليكرر التجربة، وعلى الذي يقع الاختيار عليه إما تنفيذ المهمة أو دفع المال، الذي يذهب للمرضى.

Corey Griffin (left) with his family.

وتطور الأمر لدى «جريفين» وقام بنشر المسابقة لأجل جمع التبرعات لكل من يعاني هذا المرض الخطير، حتى تطورت الفكرة لتشمل انضمام ساسة وبرلمانيين بارزين، وكذلك نجوم وفنانون بالولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والمذيعة أوبرا وينفري.

The ALS Ice Bucket Challenge took a presidential turn today when George W. Bush took part

وأوضحت الصحيفة أن الأهل شرعوا في إتمام الإجراءات الجنائزية، لينعقد القداس، الخميس، ويتم تشييع الجثمان من كنيسة القديس أنتوني.

وطالب أهل «جريفين» محبي «جريفين» الذين قاموا بشراء الورود لإلقائها على سطح الماء مكان وفاته، إلى توجيه هذه الأموال للصندوق الذي أنشأه الراحل لأجل علاج مرضى التصلب العضلي، حسبما أشارت « بوسطن جلوب».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات