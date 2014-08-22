مصرع صاحب فكرة «تحدي الثلج» غرقًا

لقى كوري جريفين، الأمريكي، الذي ابتكر فكرة «تحدي دلاء الثلج» لأغراض خيرية بحتة، مصرعه عن عمر يناهز 27 عامًا، غرقا بمنطقة سترايت وارت المفتوحة للغطس.

وحسبما ذكرت صحيفة «بوسطن جلوب»، فإن «جريفين» ذهب لممارسة رياضة الغطس المفضلة له بالقرب من رصيف أحد الموانئ، تحديدًا بمنطقة سترايت وارت في جزيرة نانتوكيت الواقعة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية حيث المنطقة المفتوحة للسكان المحليين لممارسة رياضة الغطس إلا أنه غرق، بعد أن قفز في تمام الساعة الثانية من صباح السبت الماضي، من سطح مبنى جويس جايز المخصص لأغراض الغطس.

وأضافت الصحيفة أن الكثيرين احتشدوا مساء الاثنين في المكان الذي قفز منه جريفين وقاموا بإلقاء الورود في المياه لتبارك ذلك المكان الذي شهد وفاة الناشط الخيري، الذي نجح قبل ساعات من وفاته في جمع 100 ألف دولار أمريكي لمرضى التصلب العضلي الجانبي.

يشار إلى أن «جريفين» ابتكر فكرة تحدي دلاء الثلج بعدما اكتشف إصابة صديقه بيت فراتس بمرض ALS أو التصلب العضلى الجانبي (أحد الأمراض العصبية الحركية)، فقرر أن يجمع المال اللازم لعلاجه بإطلاق مسابقة بين الأصدقاء يقوم من خلالها أحدهم بسكب دلو الثلج على رأسه ولو نجح في المهمة، يتخير شخصا آخر ليكرر التجربة، وعلى الذي يقع الاختيار عليه إما تنفيذ المهمة أو دفع المال، الذي يذهب للمرضى.

وتطور الأمر لدى «جريفين» وقام بنشر المسابقة لأجل جمع التبرعات لكل من يعاني هذا المرض الخطير، حتى تطورت الفكرة لتشمل انضمام ساسة وبرلمانيين بارزين، وكذلك نجوم وفنانون بالولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والمذيعة أوبرا وينفري.

وأوضحت الصحيفة أن الأهل شرعوا في إتمام الإجراءات الجنائزية، لينعقد القداس، الخميس، ويتم تشييع الجثمان من كنيسة القديس أنتوني.

وطالب أهل «جريفين» محبي «جريفين» الذين قاموا بشراء الورود لإلقائها على سطح الماء مكان وفاته، إلى توجيه هذه الأموال للصندوق الذي أنشأه الراحل لأجل علاج مرضى التصلب العضلي، حسبما أشارت « بوسطن جلوب».