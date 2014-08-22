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إعادة انتخاب يوسف القرضاوي رئيسا لـ«اتحاد علماء المسلمين» بالتزكية

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جدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجمعة، انتخاب رئيسه الحالي يوسف القرضاوي لمدة جديدة تمتد لأربع سنوات.

وتم خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجمعية العمومية للاتحاد في مدينة إسطنبول التركية، انتخاب القرضاوي بالتزكية حيث لم يترشح أمامه أحد لرئاسة الاتحاد، انتخاب نواب رئيس الاتحاد، حيث تم التجديد لكل من الشيخ أحمد الريسوني من المغرب، الشيخ أحمد الخليلي، مفتي سلطنة عمان، بينما انتخب الشيخ عبدالهادي، من ماليزيا، نائبا لرئيس الاتحاد.

والأربعاء الماضي، افتتحت في مدينة إسطنبول، اجتماعات الدورة الرابعة للجمعية العمومية للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، بحضور علماء وشيوخ من معظم البلدان الإسلامية، وبرعاية حكومية تركية، ومن المقرر أن تختتم هذه الاجتماعات اليوم.

والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو منظمة غير حكومية تأسست في 2004، وتضم في عضويتها عددا كبيرا من علماء المسلمين من مختلف دول العالم، ويرأس القرضاوي هذه المنظمة منذ تأسيسها.

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