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«الداخلية» تنفذ خطة من 4 محاور للقضاء على الزحام المروري بدءًا من السبت

  • مصر
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أعلنت مديرية أمن القاهرة أماكن تنفيذ خطة مرورية مكونة من 4 محاور تعتزم تنفيذها السبت، للقضاء على كل المعوقات والزحام المروري.

وقالت المديرية، في بيان لها الجمعة، إنه بناءً على توجيهات وزير الداخلية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء على مشكلة التكدسات والاختناقات المرورية في شوارع العاصمة، عقد اللواء على الدمرداش، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، اجتماعًا بنائبه اللواء خالد يوسف، واللواء حمدي الحديدي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وكل جهات المديرية المعنية لدراسة كيفية التغلب على المعوقات المرورية التي قد تؤثر في سيولة وانسياب الحركة المرورية.

ووجه مدير أمن القاهرة بتنفيذ خطة مرورية اعتبارًا من السبت تعتمد على القضاء على كل المعوقات المرورية على أن تكون بداية هذه الخطة أربعة محاور مرورية تتركز فيها الحملات، هي: (شارع منصور بوسط البلد، شارع هارون الرشيد بمصر الجديدة، شارع النصر بالمعادي، شارع شبرا بالساحل).

وناشدت مديرية أمن القاهرة المواطنين الالتزام بتعليمات المرور والتعاون مع رجال المرور القائمين على تلك الحملات لتحقيق الانضباط المروري للعاصمة.

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