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وليد سليمان يقود 17 لاعبا في الأهلي أمام النجم.. وعبد الفضيل يظل غائبا

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وليد سليمان يقود 17 لاعبا في الأهلي أمام النجم.. وعبد الفضيل يظل غائبا وليد سليمان يقود 17 لاعبا في الأهلي أمام النجم.. وعبد الفضيل يظل غائبا

استدعى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي وليد سليمان ليقود قائمة الفريق الأحمر في تحدي النجم الساحلي المقرر لها مساء السبت.

وكانت مشاكل وليد سليمان البدنية والطبية قد استمرت خلال الاسبوع المنصرم، لكن في النهاية قرر المدرب الإسباني الاعتماد على النجم الأعسر.

ويبحث الأهلي عن نتيجة إيجابية في موقعته مع النجم الساحلي، لحسم التأهل إلى الدور التالي في الكونفدرالية الإفريقية.

التعادل أو الفوز يضمن التأهل بالفريق الأحمر لنصف نهائي البطولة التي لم يفز بها أي فريق مصري حتى الآن.

ويملك الأهلي 8 نقاط، ويليه نكانا بـ7 نقاط، وسيوي سبورت بـ6 نقاط، وأخيرا يأتي النجم الساحلي بـ5 نقاط.

ويغيب عن القائمة قلب الدفاع شريف عبد الفضيل، الذي بعد عودته من الإصابة ظل غير قادر على الدفاع عن ألوان الأهلي.

وفيما يلي القائمة كاملة:

المرمى: شريف اكرامي - مسعد عوض- أحمد عادل

الدفاع: سعد سمير - محمد نجيب - صبري رحيل -باسم علي

الوسط: تريزيجيه - حسام عاشور - حسام غالي - أحمد خيري -رمضان صبحي - وليد سليمان

الهجوم: عماد متعب - محمد فاروق - عمرو جمال - موسى يدان

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