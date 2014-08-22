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رئيس «الأنفاق»: جنيه زيادة في سعر التذكرة لتحديثه و«عشان نسمعك موسيقى»

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قال اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة تدرس زيادة سعر التذاكر من نصف جنيه إلى جنيه، مُشيرًا إلى أن نسبة خسائر المترو هذا العام بلغت 180 مليون جنيه، نتيجة لارتفاع متطلبات صيانة المترو.

وأضاف «النجدي»، في لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «الحياة اليوم» مساء الجمعة، أنه في المقابل سيكون هناك «تحديث القطارات وساوند سيستم، هنسمعك موسيقى عربية ووطنية ترفع معنوياتك».

وأكد أن المترو في حاجة دائمة إلى التطوير والتجديد «عشان ما يسقطش مننا، التذكرة النهاردة بجنيه، ودخل المترو لا يفي بمتطلبات الصيانة والتشغيل.. ولا قيمة للجنيه الآن».

وأشار إلى أن آخر زيادة في سعر تذكرة المترو كانت منذ 10 سنوات، قائلا «معنى ده المرفق ده هيدخل في سلسلة خسائر».

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