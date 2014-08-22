بالصور.. مطروح تبدأ اليوم احتفالاتها بعيد المحافظة القومي

انطلقت عصر اليوم الجمعة، بمحافظة مطروح، ولمدة 3 أيام الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة الموافق 24 أغسطس حيث بدأت الاحتفالات، بقيام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، بإيقاد الشعلة إيذانا ببدء الاحتفالات بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وبمشاركة المواطنين وزائري المحافظة.

وتابع المحافظ، وحشد كبير من الحضور، طابور العرض الذى بدء من أمام منطقة الشراع على كورنيش مطروح وحتى منطقة البوسيت بمشاركة الخيول وحملة الأعلام وسيارات الإسعاف وسيارات المديريات المختلفة كما عزفت الموسيقى العسكرية بعض الأغانى الوطنية.

وقدم المحافظ، التهنئة لجميع اهالى مطروح بعيدها القومي الـــ 99 يوم 24 أغسطس من كل عام فى ذكرى معركة وادى ماجد التى قاوم فيها قبائل أولاد على الانجليز عام 1915 والتى تعكس وطنية وشجاعة أبناء المحافظة.

وأضاف، أنه سيتم وضع حجر الأساس للنصب التذكاري لمجاهدى موقعى وادى ماجد يوم الأحد القادم، بعد أن تم الرفع المساحي للموقع و سيتم الاحتفاظ بتمثال الفارس والحصان المقام حالياً ليكون فى مدخل النصب التذكاري بمشاركة أبناء مطروح بأفكارهم وخبراتهم الفنية فى مسابقة لاختيار أفضل الرسومات والأعمال الفنية المعبرة عن حقيقة تلك الملحمة الوطنية،ثم يليه تنفيذ العمل الفنى المميز عن طريق رجال الأعمال بالمحافظة.

من ناحية أخرى من المقرر أن تستكمل احتفالات المحافظة بالعيد القومي يوم الأحد القادم بمنطقة وادى ماجد غرب مدينة مرسي مطروح وعمل مهرجان للفروسية.