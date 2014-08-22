«التجارة»: 94 مليار جنيه صادراتنا السلعية في 7 أشهر بتراجع 3.6%

أظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة تراجع صادرات مصر السلعية خلال يوليو الماضي بنسبة 3%، حيث سجلت 10.607 مليار جنيه مقابل 10.939 في يوليو 2013، فيما بلغ إجمالي صادرات الفترة من يناير إلى يوليو من العام الحالي إلى 94 مليارًا و7 ملايين جنيه، مقابل 90.697 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 3.6 %.

ويأتي هذا الانخفاض في حجم صادراتنا على الرغم من قفزة صادراتنا لأوروبا بنسبة 23% لتسجل 3.416 مليار جنيه في يوليو 2014 بزيادة 651 مليون جنيه عن يوليو 2013، وهو ما عوض التراجع الجزئي لصادراتنا للدول العربية بنحو 523 مليون جنيه لتسجل 4.282 مليار جنيه، وأيضًا انخفاض صادراتنا للولايات المتحدة التي سجلت 682 مليون جنيه بتراجع 90 مليونا.

وكشفت بيانات وزارة التجارة عن استمرار تصدر السعودية لقائمة الأسواق الأكثر استقبالا للمنتجات المصرية برصيد 996 مليون جنيه، يليها الإمارات بقيمة 697 مليون جنيه، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث بقيمة 682 مليون جنيه، ثم تركيا بقيمة 560 مليون جنيه، ثم إيطاليا في المركز الخامس بقيمة 503 مليون جنيه.

ومن المؤشرات السلبية، تراجع أداء معظم المجالس التصديرية خلال يوليو الماضي حيث تراجعت صادرات مواد البناء بنسبة 9% لتسجل 2.063 مليار جنيه، والكيماويات بنسبة 33% لتسجل 1.647.20 مليار جنيه، ثم الصناعات الغذائية وسجلت 1.491 مليار جنيه بنسبة تراجع 11% و875 مليون جنيه للصناعات الهندسية بتراجع 20%، و957 مليون جنيه للصناعات اليدوية بتراجع 8%، و821 مليونا للملابس الجاهزة بانخفاض 10.8% و602 مليونا للحاصلات الزراعية بتراجع 10% و524 مليونا للمفروشات بزيادة 31% و360 مليونا للغزل والمنسوجات بتراجع 23% و246 مليونا للصناعات الطبية بزيادة 12% و207 ملايين للاثاث بتراجع 8% و113 مليونا للجلود بزيادة 22.8% و7 ملايين لكتب والمصنفات الفنية بتراجع 75%.